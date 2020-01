Za 14 rokov dospeli k čistému vydieraniu!

Inak sa nedá nazvať zúfalý pokus o zastavenie poklesu preferencií. Po "verejnej obhajobe" odsúdeného rasistu padá predseda, a s ním celá jeho družina, na absolútne morálne dno.

Po relatívnom pokoji, v ktorom sa klamlivo zdalo, že predsedníctvo (predseda) tzv. sociálnych demokratov stratili svoj nenávistný podlízavý jazyk, sa všetko vracia do starých koľají. Smer-SD v podstate poprel svoje ambiciózne klamstvá o "ZODPOVEDNEJ ZMENE".

Po zlepenci, scientológoch, úžerníkoch, sorosovcoch je na scéne ďalší nepriateľ štátu - lekári hľadajúci dôstojný život.

SMER-SD sa opäť raz prezentoval ako strana, ktorej ľudskosť a sociálne cítenie tvoria gro úbohej lži, v ktorej sa roky topia jej voliči. Zrkadlo strany, ktoré už nie je zahmlené ani prasknuté ani rozbité... pred zrkadlom, ktoré nikdy nie je a ani nikdy neexistovalo, uzrel svetlo sveta cynizmus absolútnej miery, ktorej sa populizmus ani zďaleka nedokáže vyrovnať. Ak niekto tvrdil, že strana Smer-SD je prudko populistická, teraz už niet pochýb o to, že sa jedná o mocichtivé monštrum, ktoré v pude sebazáchovy nemá zábrany siahnuť ani na dno ľudských emócií. Samozrejme tých negatívnych.

Prečo zrovna lekári?

Preferencie prudko klesajú. Voliči nemiznú, len sa presúvajú. SMER vie, že hlupákov, ktorí od neho odchádzajú za novým vodcom už neudrží. Hranica bola síce Ficom dávno prekročená, hrádza proti extrémizmu sa pretrhla pod návalom hnevu, zúfalstva a strachu o holé zadky. Kotleba a jeho úspech je z veľkej časti produktom tejto skrytej symbiózy, ktorú mimochodom dosvedčujú aj neútočné kroky voči neonacistom. Všimli ste si mimochodom, ako je Fico ticho a neútočí na toho, kto mu berie hlasy?

Namiesto toho je web plný hlúpostí o migrantoch stojacich na hraniciach a čakajúcich na Kiskove zavolanie a stovky tajných, ktorí razom zastavia všetkých študentov a dôchodcov a nedovolia im nastúpiť na vlak. "Primitívnosti", zasmeje sa človek s troškou chochmesu. Ono to však funguje - Haščák to charakterizoval úplne trefne.

Útok na lekárov, ktorí by náhodou chceli pracovať mimo nášho krásneho Slovenska, je krokom k udržaniu toho, čo SMERu zostalo. Je to podlý útok a zneužitie trpiacich - často dôchodcov. Je to hra na city tých ktorí zúfalo čakajú pred nemocnicou od piatej rána... na tých, ktorí si nemôžu dovoliť nič iné iba lieky. Na tých, ktorí sa často v nemocnici nedovolajú pomoci, ktorí tam ležia v otrasných podmienkach a nemá im ani kto navariť čerstvý čaj.

Veď aké problémy majú najčastejšie a najmä tí starší? Je nimi zdravie a s tým priamo súvisí DOKTOR!

Starší sa často stretajú aj s neúctou nás - mladších. Preto toto hranie na city dokonale funguje. Fico zneužíva a znova rozdeľuje spoločnosť. Robí to, čo urobilo už niekoľkýkrát - teda pri každých voľbách a pri každej kritickej situácii. SMER sa práve v jednej nachádza a navyše sú voľby za dverami.



Drahí starší spoluobčania - nenechajte si hrať na city! Majte úctu - úctu k sebe samým!

Druhým prvkom tejto štvavej kampane a absurdného návrhu na odpracovanie desiatich rokov doma alebo horibilného šeku je hranie na pudy. Tým zlým a primitívnym pudom je závisť. Vec tak častá v našej krajine. A to vravím z vlastnej skúsenosti, ktoré som zažil nie len tu, ale aj počas práce v zahraničí. Je to hnilobné dedičstvo komunistickej diktatúry. Už vidím, ako mnohí búchajú vo vytŕžení do stola a zo slovami závisti "Len im daj", naťahujú prsty k volebnému lístku so značkou SMER. A možno mnohí z ich dcér a synov pracujú v Británii, Írsku alebo chodia na týždňovky do Rakúska, Česka a Nemecka.

"Nič to - tým doktorom to ale nedarujeme, však?!?"

Fico vyťahuje mafiánske praktiky - usvedčuje sa!

Áno predseda - to chceš. Štrnásť rokov si potreboval na to, aby si dospel k úplnému vydieraniu a hre, ktorá rozdeľuje spoločnosť. Po tebe ostáva iba zloba...a teraz už navyše aj rasizmus, hlúpe reči a agresivita v uliciach.

Verím, že týmto si otvorene vykročil SMERom ku koncu! Iné si nezaslúžite - hyeny!