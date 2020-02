Pellegrini by mal karhať vlastné rady

Imidž Smeru, s obľúbeným premiérom - bábkou, sa ani zďaleka nedá označiť ako nekonfliktný. A to platí mnohonásobne v čase pred voľbami...akýmikoľvek voľbami.

"Akožepremiér" sa vyjadril k incidentu medzi neonacistami a ich sympatizantmi a podporavateľmi a ľuďmi, ktorí prišli povedať jasné "NIE" tejto chorej ideólogii, ktorá sa tvári ako možné riešenie mnohých problémov, z ktorých niektoré reálne existujú, iné sú ojedinelými prípadmi a väčšina je len výlučne výplodom chorej a agresívnej mysle.

Áno, je pravdou, že mnohí z odporcov neonacizmu a mnohí z tých, ktorí sa protikotlebovských zhromaždení zúčastňujú, nesúhlasia so všetkými transparetmi a názormi protestujúcich. To som sa aj prednedávnom snažil vysvetliť mojej známej, že tým, že ak protestuješ spolu s liberálmi, ešte to predsa nemusí znamenať, že si liberálne zmýšľajúci človek. Je to podobne, ako keď ideš na festival dobrej hudby. Mnohé kapely ani nemusíš a možno ani nemusíš mnohých návštevníkov (najmä ak užívajú drogy a podobne). To však nerobí z teba niekoho, kým skutočne nie si... V skratke - na proteste proti kotlebovcom ideš ukázať, že v našej krajine odmietaš rasizmus, xenofóbiu, neznášanlivosť, zneužívanie náboženstva a skutočného patriotizmu a hlavne odmietaš AGRSIVITU, ako formu riešenie politických a spoločenských problémov.

A práve agresitivita je sprievodným javom holých hláv a ostatných ľudí, ktorí skutočne nemajú zdravé argumenty. V Trnave, mimochodom sídle mnohých futbalových chuligánov, bola práve agresivita ukážkou škodlivosti kotlebovcov.

A keď už hovoríme o agresivite. Jej fyzická zložka je len jednou z mnohých. Agresivita môže byť okrem iného aj vo verbálnej podobe. Nikto zrejme nebude oponovať, že s takouto formou sa vo svojom živote minimálne raz stretol. U kotlebovcov je zastúpená bohato a nechýba nikdy! Je súčasťou každého zhromaždenia, predvolebného mítingu, na oficiálnej stránke strany, v komentároch jej sympatizantov a voličov. Je prítomná aj medzi mladými v "nezávislom" youtube kanáli, pri pomyslení na ktorý sa mi tisnú slzy do očí. Kde sa v takom mladom človeku a ešte v dievčati berie toľká nenávisť a zloba?

***

Keď už hovoríme o verbálnej agresivite, dostávame sa k prejavu premiéra - bábky, ktorý agresivitu posledných dní odsúdil. Otázka je, kto dovolil, aby situácia zašla až tak ďaleko? Ktorá strana je počas každej volebnej kampane lídrom agresivity - teda jej verbálnej a tlačovej podoby?

Áno - správne. Strana Smer. Agresívne, klamlivé alebo pololživé videá očierňujúce oponentov, opozíciu, takmer všetkých, okrem ĽSNS. Strana Smer nevystúpila ostro proti neonacistickej bande (a nechcem počuť argument, že Ústavný súd povedal, že nie sú neonacisti...). Kde bol Fico a Smer, keď Mazurek urážal a ostatní hádzali kamene na nevinnú rodinu, keď tlupa hlupákov "náhodne" vtrhla do baru v Nitre a len tak sa pobila atď. atď.

Už je neskoro pán premiér upozorňovať, krotiť vášne a vyzývať k pokojnej kampani. Tá agresivita ide aj na vaše triko...aj vaša strana je hrubo agresívna.

A nič na tom nemení ani prázdny slogan - nová zmena.