Verejný lynč ministra zdravotníctva - ktorý krok ho vlastne dištancuje od postu ministra?

Mnohí ľudia pravidelne chodia k vešticiam, mnohí sa denne riadia horoskopmi, iní svedomito meditujú, umiestňujú nábytok do energetických polí alebo nosia kamene a iné ozdoby, zaručujúce kadečo. Diskvalifikuje ich to snáď?

S úžasom a rozčarovaním už niekoľko týždňov sledujem viacerých politikov vládnucej strany, ktorí čelia kritike z médií. Slušných 100 dní im zďaleka nie je dopriatych a dovolím si povedať, že Matovičova vláda nedostala ani jeden jediný deň. A to ani zďaleka nežijeme normálne časy; v podstate je tu kríza, ktorú nepamätá takmer nikto na Slovensku napamätá.

V kontexte všetkého hejtu sa na pranieri objavil minister zdravotníctva, ktorý vo videu (vo videu určenom zrejme pre kresťanskú komunitu) hovorí o svojej skúsenosti s vierou. Navyše sa predmetom sváru stalo aj jeho osobné svedectvo, práve v kontexte ktorého je spomínané video len malým príbehom inak veľkej odvahy.

Osobne som o životnom príbehu Mareka Krejčího moc nepočul a ani som ho nevolil, ale po jeho prečítaní nemôže súci človek prejaviť neúctu. Veď je snáď niečo zlé, ak človek takmer 20 rokov venuje pomoci tým najbiednejším - bezdomovcom alebo chorým ľuďom, vrátane detí, organizovaním benefičných koncertov na pomoc ľuďom zasiahnutých prírodnými katastrofami a podobne? Myslím, že aj jeho profesia doktora nebola za tieto roky nijako pošpinená. Prácu si zrejme vykonával svedomito.



Čo by ste povedali na to, ak by sme sa pozreli na charitatívnu prácu nejakej z celebrít, o ktorej napríklad viem, že pestuje rôzne východné filozofie, ktoré napríklad ja osobne považujem za hlúposť? Ak by som hanil jej charitatívnu prácu len preto, že nesúhlasím, že si dom stavia podľa nejakých energií a čakrov. Dozaista by mi to mnohí vyčítali, nie?

Podobne aj terajší minister (mimochodom ešte dávno predtým, ako sa ministrom stal) otvorene hovorí o svojej viere a to ho predsa nediskvalifikuje z postu, ktorý zastáva.

Mnohí kritizujú veriacich ľudí, že vodu kážu a víno pijú, ale ak sa niekto snaží dlhé roky pomáhať ľuďom, je predmetom výsmechu.

Pri tejto nenávistnej vlne voči ministrovi sa ukázali dve roviny:

Na jednej strane je tu očividná diskriminácia človeka, na základe náboženského presvedčenia...nič nové pod slnkom.

​​Druhou rovinou je úzkoprsé miešanie jabĺk s hruškami. Nový minister sa nijakým doterajším rozhodnutím neprevinil voči svojmu úradu. Pestovanie predsudkov, že jeho rozhodnutia môžu byť zlé je asi najhlúpejším tvrdením, ktoré som v posledných rokoch mediálne zachytil a myslím, že samotným logickým úsudkom hraničí s primitívnosťou antivaxerov a im podobným zástancom najšialenejších a stupídnych konšpiratívnych teórií.

Najsmutnejšie na tom je, že danú rétoriku si osvojili seriózne média, ktorí mnohí považujeme za nositeľov "múdrych myšlienok" a priali by sme si, aby stáli v ostrom kontraste s bulvárom.

Daná rétorika sa vo veľkom podobá Ficovmu kampanovaniu voči Kiskovi (strašenie scientológiou) a Čaputovej (strašenie budhizmom a ultraliberalizmom). Jedným slovom - nechutné!

Bez ohľadu na to, čo si človek myslí, ak si pozrie Krejčího svedectvo na videu a ak mu to aj príde absurdné a hlúpe (myslím tým škodlivosť jogu - pre kresťana inak diskutabilná, nakoľko nevedia človeka k Bohu...na mysli nemáme cvičenia jogy, ale meditácie a životný štýl), ministra to nedištancuje na jeho poste. Za neho v prvom rade hovorí život - jeho životný príbeh je obdivuhodný, ale ešte v najprvšom rade jeho rozhodnutia z postu ministra!

***

Na margo toho možno moja osobná skúsenosť s človekom, ktorý bol od detstva závislým na drogách. Rozprával svoj príbeh na mnohých školách - pre učiteľov aj pre deti. Jeho príbeh bol srdcevrúci - nikto ani nedýchal. Vo svojom živote prišiel úplne o všetko. Prežil väzenia a pre drogy dokonca stratil poctivosť s bohatými mužmi.

Na záver svojho príbehu povedal svedectvo o tom, ako sa z toho zázrakom dostal. Otvorene a s trasúcim hlasom povedal, že ho oslobodil Ježiš.

Tento človek teraz vedie množstvo kampaní proti drogám a osobne pomáha nespočetnému množstvo mladých ľudí, ktorí sa vplyvom drog alebo iných osobných skúseností ocitli na prahu života a smrti.

Tento človek pomáha aj dospelým a to v prípadoch depresií a syndrómov vyhorenia a stresu.

Zaslúži si aj on verejný pranier?

A ešte jedná skúsenosť. V novembri som bol na koncerte super metalovej kapely - SKILLET. Jej členovia sú otvorene veriaci kresťania a niekoľkokrát to spevák počas koncertu povedal, spolu s rôznymi svedectvami, podobnými k svedectvu Mareka Krejčího.

Aj napriek tomu je úspešný a nerobí to z neho hlupáka.

Niektorí ľudia veľmi bojujú za to, aby ľudia v dnešnom svete nesúdili a neboli súdení. Bojujú za to aj takým spôsobom, že súdia iných...