Patrí sa darovať podarované?

Slušnosť káže, že sa to nemá. Čo však vtedy, keď môžeš urobiť stonásobnú radosť niekomu inému? Môjmu kamarátovi z domova sa to podarilo na jednotku.

Volal mi ešte kedysi dávno. Vedel, že ho prídem navštíviť a tak ma poprosil, že či mu donesiem nejaké sladkosti a iné drobnosti, ktoré má tak veľmi rád, ale nemôže si ich dovoliť. Zrejme to musí byť vážne, keď už ani nejak nefajčí a to zvykol bafkať jednu za druhou. Už som mal na pláne vyraziť, keď mi znova volal. Poprosil ma o niečo špeciálne - šálku s náboženskou tématikou. Už vtedy na tom nebol psychicky najlepšie a ozrejmil mi, že chce pri rannej kávičke trošku zamerať pozornosť na to, čo mu pomáha - a tým niečím je pre neho viera. A kedže môj rozhovor vypočula jedna známa, hneď mi doniesla, ešte nerozbalenú, šálku. Bol to jej suvenír z púte do Medžugorja. Šálka bola krásna, vedel som, že kamaráta poteší. A keď som zistil, že pri naliatí teplého nápoja sa vyjaví ešte krajší obraz, bolo vyhraté.

Pár dní pred Vianocami som konečne dorazil do dedinky, kde líšky dávajú dobrú noc. Kamarát bol rád. Zo sladkostí mal väčšiu radosť ako môj malý synovec, potešilo ho aj vymakané oblečenie. Najväčšiu radosť mal však zo šálky, v ktorej si hneď uvaril kakao. Bola to krásna návšteva.

Mesiace pomaly, ale rýchlo plynuli a kamarát sa ocitol na hranici života a smrti. Niektoré veci nezvládol, ale našťastie to ustál a je medzi nami. Odvtedy ma prekvapuje, až sa nestíham čudovať.

Svoj život - tak nepredstaviteľne všedný a monotónny už nechce žiť a len tak - prežívať. Preto sa snaží pomáhať spolubývajúcim, najmä tým starším a zdravotne fyzicky postihnutým.

Pred pár dňami sme volali, teda volal on. Myslel som, že chce len tak pokecať. Začal zostra a to ospravedlnením a prosbou, aby som sa nehneval. Pripomenul mi šálku, ktorú som mu doniesol. Hneď som vedel, čo bude nasledovať...svojou sebeckosťou som ho takmer nenechal dohovoriť.

A čo sa teda vlastne stalo?

Do izby k nemu prišla staršia babička, ktorá má dcéru - ťažko chorú ženu. Keď zbadala krásnu šálku, hneď o ňu prejavila záujem. Kamarátovi - tomu, čo nemá ani na sladkosť, za ňu ponúkla celých desať euro. Šálku podaroval a peniaze si nezobral!

Prosil ma o odpustenie, že podaroval darček odo mňa. Opäť ma raz nechal v úžase onemieť. Povedal som mu, že sa samozrejme nemôžem hnevať, pretože so svojím majetkom si môže robiť čo len chce.

A nakoniec, mohol by som sa hnevať, ak niekto vykoná správnu dobrú vec?

Kamoš môj, ďakujem ti opäť za krásne svedectvo dobrého srdca...ty to ešte nevieš, ale čaká na teba nová šálka.

Ktovie, aj ona možno raz bude darom, ktorý sa ako lavína šíri svetom. A ten svet je razom o štipku krajší...