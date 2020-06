Záleží na živote každého človeka!

Pretože inak je aj, pôvodne spravodlivá, kampaň "Na životoch čiernych ľudí záleži", len anarchistickou bitkou, plnou hnevu, nenávisti a hlúposti. Sociálne siete sa napínajú do roztrhnutia, ulice horia - plytkosť človeka Západu.

Človek s údivom sleduje správy a v duchu sa pýta, kedy už tento rok 2020 skončí. Prírodné katastrofy, ekologické havárie a pandémia koronavírusu, ktorá zastavila a obrátila celý svet hore nohami.

Nie, nenechajte sa zmiasť, nemám apokalyptické videnie. Pri pohľade na vlnu anarchizmu v USA, Británii, Francúzsku, Belgicku a rovnako aj v ostatných krajinách mi však nabieha otázka - nestačilo nám?

Epidémia koronavírusu nás mnohých uväznila v našich domovoch a tak som si našiel čas na dopozeranie mnohých seriálov. Jedným z nich bol seriál "Roots" (Korene) - pútavý príbeh niekoľkých generácií odvlečených otrokov a ich ceste za slobodou. Zvieralo mi srdce a rovnako aj päste a ja som si znova uvedomil, že krajina, ktorá vyrástla na slobode, bola od jej prvého začiatku klamom. Vôbec nie som protiamerický typ, ale otrokárstvo, naviac založené na rasizme, je jeden odporný hnus. A tak som pokračoval ďalej, sledovaním príbehu Martina Luther Kinga, vietnamskej vojny a protestov černochov, vraždy Malcolma X... dopracoval som sa k pádu mnohých impérií.

Aby to nebolo všetko, so zamrznutými žiakmi 9. ročníka sme spoločne cez internet čítali článok o Rose Parks a jej známom "NIE", ktoré sa tak často cituje aj v týchto protestoch. Rasizmus je zlo a o tom žiaden rozumný a dobrý človek nediskutuje!

Spravodlivý hnev

Spomedzi mnohých obrázkov zo súčasných vĺn nepokojov ma zaujal obrázok niekde z Británie. Je na ňom protestujúca žena, beloška, ktorá nad hlavou drží transparent: "AK NEMÁŠ HNEV, NETRÁPI ŤA TO". Hnev je podobný ako oheň - dobrý sluha, ale zlý pán. Problémom je, že hranica medzi týmito pojmami je mnohokrát veľmi tenká.

Spravodlivý hnev?

Horiace autá a budovy, rozbité výklady, vyrabované obchody, vandalizmus... Niekto by namietal, že násilníci a vandali tvoria menšinu, ale aj používanie "značky" je v podstate podpora týchto činov. Kamarát zo Škótska. ktorý sa často stretáva so xenofóbiou domácich voči pracovníkom z "Východnej Európy" (čo je samostatnou témou), mi s rozčarovaním povedal, že všetci jeho známi sú stádovito menia statusy na FB, hlásajúc sa k protestnému hnutiu. Je to správne? Na túto otázku si zrejme musí každý odpovedať sám. Zo svojho života však uvediem príklad, že tzv, Gorilie protesty, ktoré sprevádzalo násilie a nezmyselné požiadavky, boli odsúdené na zánik a nezískali si podporu rozumne zmýšľajúcih ľudí. Naproti tomu protesty "Za slušné Slovensko" boli správnym vyjadrením občianskeho nesúhlasu a navyše s reálne dosiahnuteľnými požiadavkami.

Možno porovnávam neporovnateľné, nakoľko problém rasizmu je hlboko zakorenený v histórii sveta. Preto nie je paradoxom, že jeho nechutné ovocie si žnú najmocnejšie koloniálne mocnosti. Ale kde sa nachádza hranica medzi protestovaním a bezbrehou anarchiou?

Ja a policajt

Kedysi sa internetom šírilo virálne video, kde policajná hliadka zastavila pár v aute. Muž šoféroval a žena bola spolusediaca. Policajt kričal, aby dal šofér ruky na volant, žena to všetko natáčala. Muž odmietol, bola tam bitka. Mnoho ľudí bolo zhrozených z policajnej brutality, ale...

Ak by som napríklad na spomínanom proteste "Za slušné Slovensko" stál niekde na mieste a prišiel by policajt, že mám ísť tam a tam, tak by som predsa šiel. Rovnako, ak ma zastavia pre hlúposť a povedia mi, že mám vystúpiť z auta, tak to urobím.

Ak ma zastavia opitého za volantom a chcú ma zatknúť, tak sa nebránim. Viete si predstaviť, že policajtovi zoberiete obušok alebo nebodaj zbraň?

Prípad, ktorý rozpútal vášne a vlnu protestov bol skutočne zlyhaním policajta a už sa rieši ako vražda - čo viac sa ešte dá v danom prípade urobiť?

Druhý z prípadov posledných dní je však iný oriešok a preto ho nemožno považovať za rasistický podtón. Veď aj u nás policajti zastrelili nespratníka. Nie, on nebol černoch.

Je rasizmus skutočne koreň problému?

Odpoveď na túto otázku je ťažké nájsť. Avšak v krajine, kde sa stal v demokratickom procese prezidentom a zároveň jedným z najmocnejších mužov sveta Afroameričan alebo v krajinách, kde obrovské množstvo futbalistov je čiernej pleti a diváci na nich vôbec nebučia a nemajú iné nemiestne rasistické poznámky... môžeme o týchto krajinách povedať, že rasizmus je tam najväčším problémom, kvôli ktorému majú protestujúci právo demolovať ulice a ničiť sochy zakladateľov štátov? Kde leží skutočný problém?

Nie je ním v skutočnosti to, že ovplyvnený túžbou rýchlych jednoduchých peňazí a vplyvom zlého príkladu, mnohí mladí smerujú do ríš gangov a v tomto začarovanom kruhu, spolu s neobmedzeným zbrojným arzenálom, denne balancujú na hranici života a smrti? A to všetko až pokiaľ niektorému z policajtov, ktorý denne odchádza do roboty s tým, že sa už možno domov nevráti, rupnú nervy a on to proste nezvládne? Nie je naozaj koreň problému v rozšírených zbraniach a v jednoduchej matematickej štatistike, že členmi gangov je prevažne obyvateľstvo žijúce v getách. Prečo nazerať len na štatistiku policajti verzus kriminálnici a ignorovať množstvo vrážd medzi samotnými členmi gangov. Aké oko zaplače nad týmito stratami stoviek mladých životov a zamútených matiek. Kto protestuje proti existencii gangov? Aj preto je požiadavka na zlepšenie financovania prevencie a pomocných programov asi jedinou zmysluplnou témou týchto protestov. Samozrejme existuje reálna nerovnosť šancí, ale ruku na srdce. aj na slovenskom príklade vidíme, že vyrovnať šance segregovanej skupiny obyvateľstva je nesmierne ťažkým orieškom. Nedokázal ho vyriešiť ani prezident Obama.

Problém rasizmu, aspoň z článkov, ktoré som si naštudoval na BBC, je rasizmus v školách. Podľa nich až 40 percent detí si prešlo rasistickou šikanou. Je to obrovské číslo. Množstvo z detí, ktoré šikanovalo svojich čiernych spolužiakov sa dodnes za to hanbí. Opäť zas - jedná sa o skutočný rasizmus? Pri tejto téme sa nepatrí relativizovať, ale deti dokážu byť strašne zákerné. Pamätám si, ako sme sa vysmievali mnohým spolužiakom a často sa vysmievali aj mne. Aj ja som bol "okuliarnik indický alebo škuľo", len pre okuliare. Preto množstvo detí a v dnešnej dobe stále viac, pretože mnohé trpia rozvrátenými rodinami, si hľadá obetné baránky, niekoho, kto je iný. Spolužiaci inej pleti môžu byť vďačným terčom. Všetko to však často vyhasne spolu so skončenou pubertou. Nemožno bagatelizovať tento problém, ale jeho riešenie tkvie úplne v iných postupoch, v aktívnej práci na škole, trestaní previnilcov a nie v búraní sôch.

Trošku o histórii

Tá je vždy vďačným terčom a jej prekrúcanie slúži vždy pre hlúpe ciele. Označiť dnes, nie na základe politickej činnosti a činov, ale na základe vyjadrení ľudí (často vytrhnutých z kontextu), ako napríklad Churchill, Gándhí alebo zakladateľa skautov Baden-Powella, za rasistou hraničí so psychickou chorobou. V hlave guláš a v druhej ruke sprej a na svete sú originálne gestá ľudskej hlúposti, ktoré mnohí a mnohí zdieľajú a podporujú, mysliac si, že vyjadrujú a súcitia s obeťami rasizmu a pritom sa len vezú na chrbátoch nevzdelaných hlupákov, často vandalov a prívržencov krajnej ľavice.

Krajná ľavica a pravica si podala ruky

A možno práve to nám môže slúžiť ako skúška správnosti, že dané protesty sa jednoducho vymkli z pod kontroly a už vôbec nesledujú svoj cieľ. Podozrivo mlčí skupina slovenských zástancov krajnej pravice. Aj oni sú totiž radi, ak panuje neporiadok a anarchia, namierené proti demokratickému systému. A ak sú hlavnými protagonistami čierni, je to pre nich len a len dobré.

Krajná ľavica (anarchisti) a krajná pravica (neofašisti a neonacisti) sú dve navzájom nevraživé skupinky, ale ak sa jedná o rozbitie systému, sú na spoločnej lodi. Platilo to pri pakte Ribentrop-Molotov a platí to doteraz.

***

Sme na prelome roka, ktorý je neistým. Nevieme, či príde druha vlna koronavírusu, nevieme, čo sa vykľuje z násilností. Jedno je však isté. Násilie ešte nikdy nič nevyriešilo (sledovanie rozsiahleho dokumentu o seveírskej občianskej vojne je pre mňa toho jasným odkazom).

Čo by teraz povedal Martin Luther King, ak by žil? O čom bol jeho sen? Vie to aspoň väčšina z protestujúcich?

Možno by povedal: čo je biele je biele a čo je čierne je čierne. A určite by súhlasil s tým, že ľudská hlúposť nepozná farbu pleti... Rasizmus, ale aj tieto násilnosti sú toho jasným dôkazom!