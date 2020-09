Veríš na koronu???

Zaskočený touto otázkou som chcel odpovedať ako Bolek Polívka doktorke v "kurvahošigutntág". Slušnosť a úcta k danej osobe však dajako zvíťazila a ja som sa pustil do nekonečnej debaty...

A ako to už pri diskusiách s ľuďmi, ktorí žerú alebo naleteli konšpiračným teóriám býva, správne som predpovedal, že tento pokec bude absolútne zabitým časom. Nuž, ale ako som už v úvode naznačil, kedže mám danú osobu veľmi rád, nechcel som ju len tak odbiť.

Ako to ale všetko začalo? Priznám sa, že úplne nevinne. Keďže učím, tak sme sa pustili do reči, že ako asi vlastne bude vyzerať tento školský rok. Rozvíjali sme rôzne možné scenáre a vlastne sme na nič také neprišli. Prečo? Pretože nikto nie je veštec. Správne som však dedukoval, že k plošnému zatváraniu škôl zrejme nedôjde a v prípade rozšírenia vírusu sa zrejme prijmú opatrenia (možno aj prísnejšieho rázu) v rámci konkrétnej školy, prípadne mesta, okresu...

Debata bola v plnom prúde a ja som kdesi v kútiku duše dúfal, že sa to nezvrhne. Dúfal som však márne.

Reč padla na možnú vakcínu a tu sa naplno prejavili konšpiračné črty, ktoré smerovali k ďalším konšpiráciám a ďalším konšpiráciám a ďalším... Nebudem to menovať všetko. Jednak to nemalo zmysel - niektoré si dokonca navzájom odporovali. No a v takej diskusii odporujete len veľmi veľmi ťažko.

V podstate to zhrniem stručne do jednoduchej schémy, na čele ktorej stoja všetci mocnári sveta (od politikov až k pápežovi), ktorí nás idú ovládať. Štruktúra ďalej zahŕňa vedcov a zrejme aj všetkých doktorov, laborantov, zdravotný personál. Toto si už vymýšľam, ale zrejme sú v tom zapletení aj tí chorí nešťastníci a možno aj tisícky obetí.... ???

Napadá má neslušné tínedžerské "WTF". Títo všetci sú zaplatení....viete samozrejme kým - starým Sorosom, ktorý už možno neudrží ani myšlienku ani moč, ale nevadí. On popri "revolúcii" v Bielorusku stíha jednoducho všetko.

Ale aby som nezabudol na dôležité - je v tom až po uši aj Matovič.

Nevedel som už či grcať alebo utekať. Do smiechu mi ale vôbec nebolo. Neprepadal ma ani hnev, teda až do chvíle, kedy mi daná osoba vehementne tvrdila, že ten vírus ani len neexistuje!!!!

Nuž, s takouto úctou sa staviame voči chudákom obetiam a ich rodinám. V podstate dokážeme svoju bujnú fantáziu absolútne odviazať a to až do takej miery, že popierame existenciu vírusu, ktorí už mimochodom chytili aj naši známi (a známi aj ten danej osoby). Teda nie všetci, ale ich hlasy sú dosť silné!



"Slovač, Slovač", napadlo mi ako prvé. Namiesto vďaky, že to tu nejakým zázrakom držíme (neviem dokedy), že ti nezomiera otec, mama, babka, dedo...namiesto toho budeš reptať a nadávať na kúsok látky na hube a popritom piť pifko v krčme a užívať si života. Ten kus látky na hube, bodaj by nebol z látky, ale z poriadnej lepiacej pásky... nech sa už zastavia tieto somariny a hlúpe názory.

A pre niektorých by bolo lepšie lano na ruky, zviazať ruky, nech sa nepíšu sprostosti po internete. Ach...

Je to len povzdych, pretože tieto názory nie sú len názormi "krčmových odborníkov", počúvam ich od vzdelaných ľudí, vidíme ich aj v parlamente...

Ach... pochopte. Možno je to len silnejšia chrípka, nebezpečná je však v tom, že o chrípke vieš a liečiš. Tento vírus máš a nič ti nie je. Pre teba pohodka, ale tvoja babina, dedo, chorý rodič - ten to tak ľahko nedá.

Ach...možno ťa štve, že sa ti hmlia okuliare, že si neumývaš dobre zuby a dýchaš nebezpečné cibuľovo-rybacie splodiny...

Ak však tvoj biznis trpí, si hudobník, podnikáš a teraz nemôžeš, ak si prišiel o prácu - vtedy sa dá pochopiť a mne určite to je veľmi ľúto.

Čo tým chcem povedať? Kritika opatrení môže byť veľmi dôležitým prvkom, aj pri zvládaní následnej ekonomickej krízy a každý rozumný človek dokáže pochopiť hnev mnohých ľudí na tieto opatrenia...

Vírus však poprieť nemôžeš. Mnohí však strácajú nádej, ilúzie - či už zo straty práce alebo nedostatku úsudku.

A práve tu prichádzajú supy, hnilí smradi - oni chcú zbierať body na ľudskej tragédii, ktorou pandémia koronavírusu a rovnako aj ekonomické ťažkosti bezpochyby sú.

Rozprávajú vám, že vás chce niekto ovládať - a pritom vás ovládajú práve oni... Nedajte sa!