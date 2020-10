Homo habilis v akcii...našli sa Ficove kocky

Neohlásený protest počas núdzového stavu, pri zákaze zhromažďovania viac ako šiestich osôb. Ja si nemôžem ísť zahrať hokejbal a vygumované gebule sa v stovkách zhromaždia vybiť si testosterón...

Asi to nečakali. Na sociálnych sieťach sa to už síce dni hemžilo výzvami na protest a už v pondelok sme s kamošom diskutovali, že to bude trošku viac hromadné. Naše slová sa potvrdili. Asi nedokážem dostatočne posúdiť konanie bezpečnostných zložiek, nakoľko výsledok akcie, ktorá bola mimochodom pochválená ministrom vnútra, ešte nie je tak celkom konkretizovaný. Na mysli mám nejaké štatistiky, že koľko tupelov dostalo blokovú pokutu za nenosenie rúška a vôbec, za porušenie nariadenia o zhromažďovaní. Rovnako nejedného slušného občana (pre vyholených radšej uvediem skutočnosť, že sa nejedná výlučne o človeka s bielou pokožkou) zaujíma, že ako sa vyriešili agresori, ktorí na dvor úradu vlády hádzali dymovnice, svetlice a "Ficove kocky". Zaujíma to aj kamoša, ktorý často dostal pokutu za močenie na ulici - tak chápete, po X pivách a pred cestou autobusom je to proste nevyhnutné...ale aj tak.



Táto dnešná akcia zase raz ukázala, akú nesmiernu čvargu so sebou nesú a svojím pôsobením v parlamente legitimizujú Kotlebovci. Ich toxické krídla zatienili mozgy ľuďom v mnohých odvetviach spoločnosti. Je očividné, že futbalovým ultras (so všetkou úctou k normálnym fanúšikom) už viac vygumovať hlavy nejde, ale ich počínanie je akosi povzbudzované. Otázkou je, že či ten, OK - zatiaľ neprávoplatne odsúdený neonacista, nekoná v rozpore so zákonom, keď aj napriek tomu, že možno sám sa o chvíľu dozvie, že je nakazený Covidom... aj tak s fejsbúku bliaka, ako strašne fandí všetkým protestujúcim hlupákom. Otázka teda znie: nie je toto jeho počínanie z postu poslanca NR SR nabádaním k protiprávnemu konaniu???

Otázku neviem zodpovedať, ale povedať, že tento fúzatý (no comment), prezlečený do poslaneckého mandátu, narobil toľko škody vo všetkých vrstvách spoločnosti, od chuligánov, cez dospievajúcich, dospelých až po veriacich v chrámoch, že možno si aj tú basu zaslúži. Isto si ju zaslúži!!!

A ozval sa aj Fico. Prorok. Jeho prorocký hlas, ktorý predpovedal dlažobné kocky, opäť zaznel. Predpovedal, že boj proti vírusu môže vyhnať ľudí do ulíc. Veď čo, máme proste málo mŕtvych: "chceme viac, chceme viac, rúška dole, chceme viac...!!!"

"Som šťastný. Som nesmierne šťastný za pána ex-ex premiéra." Dnes je dôvod na oslavu, otvoriť si fľašu. Dať dole rúško, pozvať ešte tých zopár kamarátov, ktorí neopustili potápajúcu sa loď lží a so štátom prepojenej mafie.

Kocky sa našli a máme to aj na kamere: https://www.aktuality.sk/clanok/831582/bratislavka-policia-ukazala-video-ako-chuligani-chystaju-dlazobne-kocky-na-policiu/

No, čo už. Ideme ďalej. Dnes je krásny večer. Môj obľúbený tím asi prehrá, ale večera bola super. Mám super ľudí okolo seba. Vždy hľadám vo svojom živote pozitíva. Ak to bude dobrovoľné, otestovať sa pôjdem. Na ostatných mi predsa záleží. A mám rád aj seba...

Ale ako vidím, stále bude medzi nami veľké množstvo ľudí, ktorí nevedia, že život môže byť aj krásny a zmysluplný. Je mi ich veľmi ľúto!