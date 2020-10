Treska na štíte

Ak práve konzumujete jedlo, počkajte si s prečítaním na neskôr. Aj bežný život však učí a potvrdzuje to, ohľadom čoho sa zbytočne vedú rozsiahle debaty, hádky a aj hlúpe protesty....vyskúšajte si to sami.

Táto kríza snáď zasiahla úplne všetkých. Mnohí riešia životné problémy, iní zbytočne lamentujú nad hlúposťami alebo klikajú a lajkujú profily nevzdelaných hlupákov, extrémistov alebo číročírych oportunistov. Niektorí politici sú z toho na nervy a zdá sa, že im načisto prepína. Každý sa s krízou musí psychicky vysporiadať sám. Je to ťažké, viem.

Nejaký minister hospodárstva a člen vlády sa napríklad zúčastní nelegálneho a násilného protestu proti vláde (ktorej jej mimochodom súčasťou) a ešte tvrdí, že tam bolo mnoho slušných. Nuž, ja si myslím, že každý, kto porušuje nariadenia v čase značnej krízy a úzkosti nie je slušný ale neslušný. Čo už, možno sa z rúška zahmlili okuliare a tam si len dve možnosti - dať dole rúško a hodiť svetlicu alebo si jednoducho nechať dohovoriť od straníckych kolegov a schladiť hlavu. Nechceme predsa pôsobiť ako politický autista. Iný politik zase vypisuje, že s tým-oným sa už nekamaráti a pre zmenu ďalší si na kolenách pred Bohom vyprosuje, aby dostal Covid - skutočne pravoverný kresťan s úctou k vlastnému životu.

Samozrejme sa nájdu aj supy, ktorí zbierajú percentá na nešťastí národa a sveta.

Ale o politike už stačí.

Ako som už povedal s problémami sa boria všetci - nás učiteľov nevynímajúc.

(Dám to do zátvorky - veríte, že ma tento dnešný prieskum neprekvapil? Ale do vlastného hniezda si *...* nebudem - u nás to fakt nie je takéto zlé.)

Problém učiteľa je však rúško, nakoľko prekričať, niekedy, neposlušné deťúrence je skutočným umením. A ak k tomu ešte nosíte okuliare, tak zohnať ideálne je trošku zložitejšie. Všetko sa však dá. Ja mám rúšok niekoľko, ale aj tak najradšej nosím šatku-tunel, na ktorú som mimochodom zvyknutý zo športovania. A už mám aj v anglickej tematike - no však ako inak - "JUST STAY COOL!"

A čo tá treska?

Problém nastal pri menších deckách, ktoré pri konverzáciách alebo komunikácii mali problém porozumieť angličtine. Tak som si k rúšku (šatke) dokúpil ochranný plastový štít. Smejú sa na mne v celej škole, že vyzerám ako rytier alebo niekedy utrúsia, že sa vírusu moc bojím. Pravdupovediac mi to je jedno, pretože vírusu sa nebojím (aj keď rešpektujem jeho silu) a štít mám preto, lebo ak mi nejaké dieťa fakt nerozumie, tak si nachvíľu stiahnem šatku z tváre a zopakujem ešte raz. Vtedy sa ozve čisto robotický hlas a mi môžeme konverzovať ďalej.

No a čo tá treska?

Minule som si ju dal na desiatu. Nasledovala ďalšia hodina a "nečakane" nastala situácia, že som musel niečo zopakovať so stiahnutou šatkou a v štíte. A viete, ako to chodí. Sykavé spoluhlásky v angličtine - špecifické slová...štít som mal razom akosi viac nepriehľadný.

Postupne som zistil, že to nie je len treskou. Vynikajúcim faktorom znečistenia je káva - trošku vysušuje ústa a vtedy sliny lietajú jedna radosť. Tak častejšie dopĺňam pitný režim a častejšie čistím štít - vlastne po každej hodine.

A minule jedno decko nechcelo mať rúško na tvári - tak som mu ukázal, čo je po pár slovách na mojom štíte...pochopilo!



A myslím, že by to mal pochopiť každý človek s minimálnym IQ - keď hovoríš, tak pľuješ. Ak kričíš, je to ešte horšie, ak zakašleš je to ešte horšie a ak nebodaj kýchneš...

A možno preto tie bary a reštaurácie - vtedy to lieta jedna radosť.

Neveríte? - Vyskúšajte si to sami!