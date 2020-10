Deti robia radosť!

Ťažko v dnešnej dobe hľadať pozitívne témy. Online výučba prináša veľmi vzácne javy. My napríklad žijeme futbalom.

Dnes sme v škole naplno začali online výučbu. Nový rozvrh, nové plány, stratégie, úskalia aj vrásky pre rodičov a učiteľov. Deti však robia radosť - na hodinách boli všetci a všetci dosť aktívni. Nuž, uvidíme dokedy im to vydrží.

Niektoré z nich ešte zívali, iných rozptyľovali zvieratká v byte, prípadné iné rušivé momenty. Určite o nich ešte napíšem (treba si asi denne robiť zoznam), ale v podstate to klapalo na výbornú.

Keď som začínal učiť - ako vášnivý fanúšik futbalu - spomenul som si na staré časy, keď som ja chodil do školy. Bolo to niekedy v šiestej triede, keď sme s kamarátmi začali tipovať výsledky Ligy majstrov. Bolo to veru vášnivé obdobie. Pre deťmi to zatĺkam, ale boli v tom aj pekné sumičky. Keby o tom učitelia vedeli, na svete by bol dozaista veľký problém...

V dnešnej dobe je to s futbalom zjavne ťažšie. Kedysi ste v triede mali jedného-dvoch chlapcov, ktorí nevedeli kopnúť do lopty, dnes máte jedného-dvoch, ktorí do lopty kopnúť vedia. Niektorí sa jej dokonca boja a to aj v deviatej triede.

Rovnako to platí aj pri sledovaní futbalu. Kto pred dvadsiatimi rokmi nesledoval futbal v utorok a stredu, bol jednoducho looser. Dnes je zvláštne, ak niekto futbal pozerá.

Preto mi prišlo ako hlúpe nevyužiť šancu, že sa razom objavila jedna trieda, teda dokonca dve triedy z ročníka, ktoré futbalom skutočne žijú. A nie sú to len chalani, ale dievčatá, ktoré nielenže futbal pozerajú, ale aj aktívne hrávajú.

Netrvalo dlho a tipovačka LM uzrela svetlo sveta.

Prvý ročník bol taký skúšobný a do značnej miery ho poznačila epidémia. Niežeby tento rok nezúrila (a už aj prinášala obete), ale futbal sa, aj keď pre prázdnymi tribúnami, predsa len hrá.

A preto tipujeme a prvé kolo máme za sebou.

Nie, nebojte sa, nehráme o prachy. Je v tom výlučne prestíž a rovnako aj fantastická téma na rozkecanie sa, vždy v stredu a vo štvrtok ráno.



Tipovanie v čase dištančného vzdelávania

Neodradilo nás to. Už počas septembra sme aktívne pripravovali bojový plán, čo v prípade, že nás zavrú. Papierové vpisovanie výsledkov sa zmenilo na online dopisovanie. Ach, aké super je mať všetky tieto výdobytky techniky, ak ich práve vieme použiť na dobré veci.

A tak ideme ďalej. Svet bojuje, mnohé štáty kolabujú. Je to veľmi nepríjemné, ale život beží ďalej.

Tipujeme, bavíme sa futbalom. Pomáha nám zabudnúť na povinnosti, pomáha nám prekonať pocit bezmocnosti a možno aj zahnať nudné chvíle.

Som rád za tieto super decká. Aj keď už človek čerpá z posledného, oni ma vždy vedia dobiť. Aj keď ho práve hrať nemôžeme - futbal nás spája.

PS: Práve sledujem, ako vypĺňajú tabuľku - trápia si hlavičky. Juventus s Barcou...a čo je to ten Krasnodar?

Bože, ďakujem za tieto milé chvíľky:-))