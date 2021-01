Niet pomoci - vakcína na hyenizmus a sprostosť neexistuje!

Už sa zdalo, že sklapli. Predsa len, povedať v dnešnej dobe, že epidémia je vymyslená, je už ozaj sústo pre zdatných psychiatrov. Opäť však stačila jedna osobná tragédia a vlna bezbrehej hlúposti sa valí našou spoločnosťou...

Táto vlna je už doslova tsunami a vietor fúka od hyen, pre ktorých je človek len číslom vo volebných preferenciách. Nie, toto už nie je Vilo z "Modrého z neba" - tu sa už nikomu nepomáha, tu už absolútne nikomu nejde o život druhého. Toto farizejstvo, chrapúnstvo, sebectvo prerástlo všetky medze a vo veľkom prekrylo aj pojem "nemorálne".

Osobná tragédia Milana Lučanského je smutným mementom. Je mi ho ľúto a rovnako ľúto jeho rodiny. Sám som stratil niekoľko kamarátov a známych, ktorí si siahli na život za rôznych okolností. Prežili sme to aj v rodine. Nie! Toto nikdy nie je cesta. A nič na tom nemení fakt, či sa jedná o nepochopiteľný skrat, psychickú poruchu, či sa jedná o bezúhonného človeka alebo vraha odsúdeného na doživotie. Je to smutná udalosť, pri ktorej možno visia otázniky - ale bez štipky cynizmu - tieto otázniky budú visieť navždy. Nikto sa totiž nikidy nedozvie, prečo to urobil... Jedno je však isté. Ťažiť z osobnej a rodinnej tragédie politické body je znakom morálneho "pod-dna"!

Takže nie primitívne ALL FOR MILAN... ale ODPOČÍVAJ V POKOJI MILAN!

A tak sa vlna valí za vlnou a človek dumá, že kedy toto šialenstvo skončí. Politici, ktorí sa najviac tvária, že nimi hlboko otriasla ľudská tragédia, zneužívajúc rodinu nebohého, hovoria o smrti, ako o strašnej veci.

Na druhej strane je im absolútne ľahostajní osud tisícov nevinných, ktorých život vyhasol vplyvom epidémie, akú nikto z nás nepamätá. ALE RÚŠKA DOLE PRIATELIA!!!

Kedy už skončí toto šialenstvo. Internet zahltený odpadom, hyeny tancujúce na hrobe Lučanského a hroboch tisícov mŕtvych. Využívajú slabosť ľudí a neschopnosť zapnúť prostý - PROSTÝ SEDLIACKY ROZUM - aby dokázali odlúčiť výmysel od pravdy, bláboly od argumentov.

Nie, toto už nie je o krčmových pavúkoch s prepitou hlavou. Toto je dielo prešibaných politikov bez svedomia. Živé mŕtvoly, smradi, paraziti!!! Štipľavým jazykom sa zaliečajú plebsu - mojim susedom, kamarátom a aj členom rodiny. Krásnymi rečami o slobode o protidemokratickosti, hrajúc sa na Havla, Luther Kinga, na spasiteľov sveta...vymývajú mozgy labilným spoluobčanom.

Nie, to už nie je iba o jasnom fašistovi a upadajúcom Mečiarovi 2.0. Tu ide aj o krásnu, nevinne pôsobiaci a štátnicky sa usmievajúci tvár prezlečeného smeráka. Toto sa už číta ťažšie....ťažšie sa rozsudzuje, odoláva... toto je cesta k záhube národa.

Kedy toto skončí? Čo pomôže? Koľko chladiacich boxov treba pred cintorínmi?

Ach keby išlo len o tú epidémiu. Tá sa, verím, časom skončí.

Čo však zostane po nej? Kto napraví tento národ?

Samo Marec navrhuje navrhuje anexiu Nemeckom.

Pomohla by vakcínu na hyenizmus, vakcína na sprostosť? - neexistuje:-(

Ja riešenie nemám, je mi z toho veľmi zle od žalúdka a verte, či nie - slzy mám na krajíčku.

Quo vadis Slovakia?