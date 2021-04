Posledný výdych včelára - priateľa

Blesk ako z čistého neba. Covid zase zaútočil na ďalšieho z priateľov. Je hospitalizovaný a musel som na neho myslieť. Dnes sa to však skončilo. Vďačím mu za veľa!

Jeho život nebol ľahký, už dlho ho gniavila iná choroba a viackrát za deň bol aj maličký pohyb obrovským úspechom. Utrpenie jeho duši bolo ešte silnejšie - žil sám a ako bývalý aktívny bežec a futbalista, ktorý sa zrazu ocitne v nekonečnom boji...ale držal sa. Dlhšie som ho nemohol navštíviť a správa o jeho smrti je preto ešte bolestnejšia.

Som však veľmi rád, že som mohol byť jeho priateľom. Humor, snaha motivovať, pracovitosť a húževnatosť. Možno aj vďaka nemu už nefajčím, aj vďaka nemu sa nerád vzdávam a hlavne sa už nebojím psov a viem dobre hovoriť cudzími jazykmi. Bál som vždy len jeho husí, pretože gunár ma bral ako soka a úpenlivo vždy bránil svoj hárem. Môj priateľ tak vždy musel vstať, aj vtedy, keď mal zrovna "epizódu" a prísť mi pomôcť dostať sa k nemu cez jeho dvor.

Určite mi odpustí aj to, že som si nenašiel vzťah k jeho včelám. Tiež mám pred nimi rešpekt, najmä keď ma pozýval k ich príbytkom. Med bol však vždy na jedničku.

Niekedy sa už cítil opustený, začal maľovať a obrazmi robiť radosť druhým. Ja som ho pri príležitostnej návšteve rozcvičil. Využíval som pri tom techniky, ktoré ma vždy učil. Rozcvička pred behom a tréningom vždy musela byť a rovnako po tréningu chlebík s cibuľou - "slovenský hamburger:"

Ach, už ani neviem, čo by som napísal. Keď sa cítil opustený a zabudnutý samotným Bohom, vystupovala hore moja modlitba. Vedel som, že aj to, že ho môžem sem-tam navštíviť je darom z nebies. Veď v trpiacich by sme my-kresťania mali vidieť samotného Ježiša. Snáď mi ateisti odpustia, tieto moje pohľady. Vidieť v druhom dobro, to sa dnes moc nenosí. A to dozaista nezáležiac od viery.

Ani môjho priateľa mnohí nemali radi. Či si za to mohol sám, či bol v niečom iný?

Ach, už viac nepíš ruka. Nehľadaj a nesúď život iného, ale ďakuj.

Ďakuj, že si mohol poznať takého výnimočného človeka.

Ďakujem Vlado! Nech tvoja duša nájde spásu a radosť, po ktorej si tak dychtivo túžil a ktorú si sa mi vždy snažil odovzdať!

https://strapko.blog.sme.sk/c/334112/Pohar-medu-od-choreho-vcelara.html

https://strapko.blog.sme.sk/c/460024/banany-pre-tazko-choreho.html