Ale očkovať sa nedám!

Oznámila mi rozhodne. Nepýtal som ani na to, je to akosi téma dneška, dosť ľudí sa tým chváli. Za stromom vykúkala smrtka - už si brúsila kosu...

Že preháňam a mal by som začať žiť... že nemám byť strachoprd alebo že dokonca nemám vieru v Boha!!! Ach...za posledné týždne a mesiace som si toho vypočul toľko, že človek má miestami pocit, že svet zasiahla úplne iná epidémia, ba rovno mor - mor debility.

Väčšina ľudstva si dokonca z tejto ťažkej doby vytvorila reality show, častokrát úplne odtrhnutú od reality. Javí sa, že množstvo mojich spoluobčanov, susedov, kamarátov aj rodinných príslušníkov sa chytila na udicu tých, ktorí naháňajú svoju popularitu, sledovanosť, politické body alebo len ukájajú svoju psychopatiu a narcizmus. Svet sa dočista zbláznil. Každé nariadenie, nová vec, všetko je predmetom diskusie a tí, čo vravia, že mám začať žiť, nežijú ničím iným, len hlúposťami, hoaxami, fantazmagóriami a hnevom.

Asi tak nejak to muselo vyzerať, keď sa normálni ľudia nechali zdivočiť na cesty vojen, genocíd a kadejakého zla. Kríza vírusu, ktorý si robí, čo chce (čo mu stále dovoľujeme) spôsobila prepináky v hlavách...

A v tom všetkom žijem, žijeme všetci a ja žijem naplno, ako sa len dá. Nemám problém s rúškom v obchode, nakupujem rád, nemám problém s testom ani očkovaním. Akosi stále verím vo vedu a nechcel by som žiť v časoch, kedy neexistoval prostriedok na vyliečenie boľavého zubu, nie tak iných chorôb a trápení...kedy bežne zomierali malé deti na kašeľ alebo iné zápaly, kedy ženy nemali hygienické potreby na a vlastne ani neexistoval toaletný papier...

Očividne tieto časy mnohým ľuďom chýbajú, vyhlasujúc nás, ktorí nepochybujeme o tom, že sa to zvládnuť dá, za pomätených a otrokov čipov a kadejakých blábolov. A tak sa zamýšľam, či je vlastne Zem guľatá, či vlastne existuje pohyb a čas, či vlastne som, či ten kúsok stvrdnutej vody v mrazáku nie je len nejakým čarom čarodejnice, ktorú treba upáliť.

Prichádzam k záveru, že ten film Absurdistán , tá sprostá americká blbosť, je skutočne nadčasovým dielom o tom, ako asi bude vyzerať ľudstvo v postvedeckej dobe, kde sa spochybňuje všetko a všade, kde sú ľudia natoľko znudení a zblbnutí z internetu a kde sa spojili všetci retardovaní primitívi z celého sveta a dajako začarovali všetkým, bez rozdielu vzdelania, vyznania alebo sociálneho statusu.

Perličiek je množstvo: napr. že "ja som optimistka, treba len myslieť pozitívne a nič nedostaneš" - no super - načo si vlastne platiš zdravotné poistenie???

Niektorí kamaráti sa zase pre zmenu už mesiace snažia dostať covid, že aby to mali konečne za sebou - no nevadí, že niektorí iní kamaráti nám skončili na kyslíku, ventilácii a niektorí nás aj opustili (áno, boli starší a viac chorí, ale opustili).

Načo vlastne trúchlime nad zomrelými, veď vlastne rodíme a sa a zomrieme. Minule letel záchranný vrtuľník po muža z autonehody. Šanca, že sa dá dokopy je mizivá - načo sa tam vôbec snažia???

Neviem, dajako sa strácam v logike, lebo v tom, čo tu mnohí hlásajú logika nie je... Život ide ďalej a my sa s covidom musíme naučiť žiť. To je pravda...ale akosi sa zdá, že mnohí to NAUČIŤ SA S COVIDOM ŽIŤ nepochopili - aj preto si už smrtka brúsi kosu, jesenná žatva je blízko... a mne je z toho veľmi smutno.