Prázdninové ranné vtáčatá

Ešte je len ráno a už "otravujú". Sú plné života a radosti. Majú tak nesmierne veľa energie. Aj vďaka nim je deň razom krajší...

Nie, nechystám sa písať o okrídlených "kamarátoch", ktorí nás ráno budia štebotavým spevom a niekedy aj jemne lezú na nervy svojím škriekaním. Síce, aj oni by si to patrične zaslúžili.

Reč bude o veľmi aktívnych žiakoch z jednej školy, ktorých počas majstrovstiev sveta veľmi chytil hokej - hokejbal. A nielen mne to robí veľkú radosť... Dokonca som prestal hrávať s dospelákmi.

Ale k poďme k veci. Čo je na tom nejaké zvláštne a priam výnimočné? Šarvanci na ihrisku - no veď práve to!

Bez nostalgie za "starými časmi", stroho konštatujúc sa nehanbím povedať, že dnešná doba vychováva peciválov v neporovnateľne vyššej kvantite. Dozaista by som možno medzi nich patril aj ja, ak by som mal online počítačové hry všetkého druhu a rýchle pripojenie (nielen doma). Ihriská sa modernizujú, až plačem, že nie som tínedžer, ale zívajú prázdnotou; pripomienka a varovný prst pre rodičov, doktorov, celú spoločnosť. A vtom je pointa môjho krásneho príbehu o skupinke super chalanov (aj dievčat - diváčiek), ktorí prázdniny skutočne žijú naplno.

Aby tieto krásne slnečné a najmä horúce dni využili čo najlepšie, navrhli termín zápasov na deviatu ráno. Poviem vám, niekedy mám problém prísť načas. Im by však nevadilo hrať aj o čosi skoršie. Predsa len, betón sa vie rozpáliť skutočne rýchlo a naše chodidlá razom zacítia pocit afrického povrchu. Nám to však nevadí. Vyzbrojení adrenalínom beháme po ihrisku a hľadáme v sebe hokejové hviezdy. Asi takto nejak sa kedysi na našich sídliskách cítil Paľko Demitra alebo iní velikáni.

A keď ta červení sedíme v tieni útulnej striedačky a debatíme o tom, ako by sme pomohli viacerým chlapcom s túžbou športovať, aby len nesedeli pri "compe", rozhodneme sa zahrať ešte chvíľku.

Manželka volá, volajú maminy a rodičia. My sme na pokraji úpalu, duch je silný, ale telo nestíha, nohy sa nám pletú a už akosi nevieme trafiť bránku. Zisťujeme, že by sme už predsa len mali končiť. Hlad nás pomaličky okúňa a voda kúpaliska sa nebezpečne prehrieva. Treba to ešte stihnúť, nech sa zvlažíme... Pred nami je ešte nádherný prázdninový deň!

Venované všetkým mladým kamarátom a kamarátkam z hokejbalu!

Ste super!